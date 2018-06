Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schmollhube muss "beträchtlich saniert werden" (Reproduktion) © Andreas Schöberl-Negishi

Vor drei Jahren machte die Schmollhube als Jausenstation und überaus beliebtes Ausflugsziel in der Region Leoben nach langer Zeit die Pforten dicht. Das Interesse der Bevölkerung an einer Wiedereröffnung „ihrer“ Schmollhube ist nach wie vor klar zu spüren, wenn man sich alleine die Anfragen von Lesern ansieht. „Wird es das Gasthaus doch noch einmal geben?“, fragt ein Leobener. Was er sich für die geschlossene Schmollhube wünsche? „Einfache Bewirtschaftung – eine Jausenstation wie die Stadlmaier-Alm im Klein-Gössgraben.“