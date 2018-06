Facebook

Gerhard Samberger, Kurt Wallner und Johannes Gsaxner präsentierten das Kulturprogramm (v.l.) © Andrea Walenta

Wir bemühen uns, mit sehr viel Fingerspitzengefühl für die Stadt und die Region ein vielfältiges Programm zu bieten“, erklärte am Dienstag Leobens Bürgermeister Kurt Wallner anlässlich der Präsentation der Kultursaison 2018/2019.

Zusammengefasst ist das Programm mit insgesamt 88 Veranstaltungen in verschiedenen Genres in einem 66 Seiten starken Folder, der eine gute Übersicht bietet. „Wir wenden für die 88 Veranstaltungen etwa 300.000 Euro auf“, so Wallner.

