Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für das laufende Schuljahr übernimmt die Stadtgemeinde Leoben die Becken- und Bahngebühren für alle Leobener Pflichtschulen © Johanna Birnbaum

Die Tarifgestaltung im Asia Spa Leoben sorgte in den vergangenen Wochen für große Aufregung. Tenor: zu teuer. Der Kritik hat man nun Rechnung getragen. Es gibt eine neue Sommerkarte, die für die Monate Juli und August gültig sein wird. Für Erwachsene kostet sie pro Monat 54,40 Euro, für Kinder 29,60 Euro. Die Sommerkarte ermöglicht eine uneingeschränkte Nutzung von Pools- und Freibereich während der Öffnungszeiten. Ebenfalls in die Sommerkarte inkludiert ist die Möglichkeit des Frühschwimmens von Dienstag bis Freitag von sechs bis acht Uhr.

In der nächsten Gemeinderatssitzung wird Bürgermeister Kurt Wallner einen diesbezüglichen Antrag zur Beschlussfassung stellen.