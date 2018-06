Facebook

Der Gleinalmtunnel wird gewartet © Jürgen Fuchs

Nach knapp einem Jahr in Betrieb steht das erste Service für Teile der Lüftung im Gleinalmtunnel an der A 9, der Pyhrn Autobahn, an. Sowohl die Abluftklappen in der Zwischendecke als auch die riesigen Ventilatoren werden von einem Spezialunternehmen auf Herz und Nieren geprüft.

Dafür muss allerdings der Tunnel in den drei Nächten von Dienstag, den 5. Juni, bis Donnerstag, den 7. Juni, gesperrt bleiben. Die Sperren beginnen jeweils um 21.30 Uhr, jeweils ab 5 Uhr früh wird der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Asfinag nutzt diese drei Nächte für weitere Wartungsarbeiten, insbesondere werden die sogenannten Ulmendrainagen gereinigt, in denen das Bergwasser gesammelt und abgeleitet wird.

Der Verkehr wird über die S 6, Semmering Schnellstraße, und die S 35, Brucker Schnellstraße, umgeleitet.

Wichtig: Die Zufahrt über die A 9 von und nach Übelbach ist in diesen drei Nächten ebenfalls nicht möglich.