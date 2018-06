Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp und Reinhold Pucher erfüllten sich ihren Traum am Mount Everest © Hauer

Vater und Sohn, ein Berg und ein gemeinsamer Traum: einmal am höchsten Punkt der Welt zu stehen und die Erdkrümmung zu sehen. Diesen Traum haben sich die beiden Trofaiacher Zahnärzte Reinhold Pucher (58) und sein Sohn Philipp (32) nun erfüllt, und zwar in Rekordtempo. In nur 21 Tagen schafften es die Steirer mithilfe der kommerziellen Expedition Furtenbach Adventures von zu Hause über die tibetische Nordroute auf den 8848 Meter hohen Gipfel. Noch nie zuvor hat eine kommerziell geführte Gruppe in dieser kurzen Zeit den höchsten Punkt der Erde erreicht.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.