Der 1. Juni wird in über 30 Ländern als Weltmilchtag gefeiert - zum 61. Mal. Milchbauern aus dem Bezirk haben sich am Hauptplatz getroffen, um zu vermitteln: "Milch ist spitze".

© Isabella Jeitler

„Mit der Milch möchten wir ein verstärktes Bewusstsein dafür schaffen, welche verantwortungsvollen, nachhaltigen Schritte notwendig sind, um unsere Milchprodukte herzustellen. Es ist uns ein Anliegen, die Bedeutung der Landwirte mit der bewirtschafteten intakten Natur und dem gesunden Tierbestand zu vermitteln“, so Andreas Kühberger, Bürgermeister von Mautern.

Anlässlich des Weltmilchtages kamen viele Milchbauern zusammen, um den Bürgern zu zeigen, welche Bedeutung und Vorzüge Milchprodukte haben. Das Ziel besteht darin, auf Milch als unverzichtbares Lebensmittel aufmerksam zu machen.

„Deshalb haben wir am 1. Juni diese Aktion am Hauptplatz gestartet. Gerade bei Frischmilch und Milchprodukten ist die Qualität und Rationalität von zentraler Bedeutung“, so Andreas Steinegger, Obmann der Bezirksbauernkammer.

Im Zuge des Weltmilchtages wurden außerdem die Gewinner des steirischen Milch-Malwettbewerbes gekürt. Das Thema lautete "Sei kreativ und male dein persönliches Milch T-Shirt". Die Preise wurden von Wolfgang Judmaier, Landwirt am Schulbauernhof "Zehenthof", überreicht. Der Zehenthof beliefert Schulen und Kindergärten im ganzen Bezirk Leoben und Teile des Bezirks Liezen mit Schulmilch.

Die dritte Klasse der Volksschule Gai mit den selbst entworfenen T-Shirts und der Direktorin Margrit Liess Foto © Wolfgang Judmaier

Die Gewinner aus dem Bezirk:

VS Niklasdorf: Alexander Janu und Sohail Fetrat

VS Gai: Jakob Deutschmann, Jessica Ruprechter und Lukas Kapaun

VS Kraubath: Tobias Schmidpeter

VS Kalwang: Sebastian Plasonik

VS Kammern: Simon Summer

VS Mautern: Nic Strugger

VS Pestalozzi: Arwa Khedr, Malak Saleh