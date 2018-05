Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Innenminister Herbert Kickl eröffnete in Leoben eine Außenstelle des Bundesamts für Asyl- und Fremdenwesen. Auch neuer steirischer Regionaldirektor ernannt.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat seit Mittwoch eine neue Außenstelle in Leoben. Zur Eröffnung der insgesamt neunten Außenstelle kam auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in die Obersteiermark. Die neue Dienststelle ist nicht nur ein Arbeitgeber in der Region, sie soll auch die Abwicklung der Asylverfahren weiter beschleunigen.