Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse der Volksschule Gai mit selbstentworfenen T-Shirts. Mit dabei Direktorin Margrit Ließ © KK

Die Schulen und Kindergärten des Bezirkes Leoben sowie Teile des Bezirkes Liezen werden vom "Zehenthof” der Familie Judmaier aus Trofaiach mit frischen Milchgetränken direkt vom Bauernhof versorgt. Angeboten werden neben Milch und Kakao auch Fruchtmilch, Fruchtjoghurts und Vitamol, ein hauseigenes Fruchtmolkegetränk.Die Schulmilchaktion erfreut sich großer Beliebtheit und täglich trinken mehr als 2000 Kinder frische Milchgetränke. In den vergangenen Jahren wurde immer ein steirischer Malwettbewerb zu verschiedene Milchthemen veranstaltet.

Anlässlich des Weltmilchtages wurden den Gewinnern des Bewerbs im Bezirk Leoben vom "Schulmilchbauern" Wolfgang Judmaier die Preise überreicht.

Die Gewinner:

Volksschule Niklasdorf: Alexander Janu und Sohail Fetrat

Volksschule Gai: Jakob Deutschmann, Jessica Ruprechter und Lukas Kapaun

VS Kraubath: Tobias Schmidpeter

VS Kalwang: Sebastian Plasonik

VS Kammern: Simon Summer

VS Mautern: Nic Strugger

VS Leoben-Pestalozzi: Arwa Khedr, Malak Saleh