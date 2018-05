Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus der Herde von Herbert Wohlmuther wieder Schafe gerissen - ein Mutterschaf und zwei Lämmer. Er ist sich sicher, dass wie beim ersten Mal ein Wolf zugeschlagen hat.

Vermutlich war es ein Wolf, der in Wald am Schoberpass wieder Schafe gerissen hat © Sujet: Fotolia

Herbert Wohlmuther, Landwirt in der Melling auf Gemeindegebiet von Wald am Schoberpass, hat in der Nacht von Montag auf Dienstag kein Auge zugetan. Geholfen hat seine Wachsamkeit aber leider nichts: "Ein großes Mutterschaf mit 60 bis 70 Kilo Gewicht und zwei Lämmer wurden aus meiner Herde gerissen, die sich auf der umzäunten Weide im Freien befunden hat", erzählt Wohlmuther.