Sonntag Mittag fand ein Landwirt in der Melling (Gemeinde Wald am Schoberpass) ein gerissenes Schaf. Es spricht viel dafür, dass es ein Wolf getan hat.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonntag Mittag wurde das gerissene Schaf in der Melling (Gemeinde Wald am Schoberpass) gefunden © LR Norbert Ortner

Gegen 11 Uhr entdeckte ein Landwirt Sonntag Mittag in der Melling in Wald Wald am Schoberpass ein totes Schaf. Schnell lag der Verdacht nahe, dass ein Wolf das Tier gerissen haben könnte. Wilhelm Edlinger, stellvertretender Bezirkshauptmann von Leoben, wurde verständigt und setzte sofort Erhebungen in Gang.

Mehr zum Thema Frage der Woche Hat der Wolf Platz in unseren Wäldern?

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.