Aktuelle Kritik der Opposition am „Stillstand“ in Sachen Congress und Rathauspassage kam in dem Fall zu spät.

Das Schicksal des Alten Rathauses samt Passage sorgt in Leoben seit Jahren für Diskussionen © Andreas Schöberl-Negishi

Seit Monaten herrschte rund um den ewigen Dauerbrenner Neugestaltung des Alten Rathauses und der desolaten Rathauspassage Funkstille – auch die Leobener Opposition tat sich in jüngster Zeit nicht wirklich mit Kritik hervor. Bis am Donnerstagabend beziehungsweise gestern Vormittag VP-Stadtrat Reinhard Lerchbammer und FP-Vizebürgermeister Daniel Geiger auf einmal mit Kritik aufwarteten. Der „Stillstand“ halte an, was die Zukunft des Congresses betrifft, so Lerchbammer. „Bürgermeister Kurt Wallner liegt im Dornröschenschlaf“, ätzt Geiger.