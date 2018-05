Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anja Benesch, Fritz Kratzer, Gerhard Deutsch © Marco Mitterböck

Mit einem eineinhalbsitzigen Renault Twizy hat im Jahr 2015 alles begonnen, seitdem kauft die MVG jährlich ein Elektroauto an. Den dafür notwendigen Strom bezieht man aus zwei hauseigenen Fotovoltaikanlagen, die jährlich 9000 Kilowattstunden erzeugen. Doch bereits im kommenden Jahr will die MVG nicht nur Elektroautos, sondern auch Kleinbusse mit 8 oder 20 Sitzen elektrisch durch den Raum Bruck-Kapfenberg fahren lassen. Weil ein Kleinbus pro Jahr jedoch 16.000 Kilowattstunden braucht, "werden wir bei den Anlagen nachrüsten", wie Geschäftsführer Gerhard Deutsch am Donnerstagmorgen im Zuge eines Pressegesprächs bekanntgab.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.