Volle Kraft bergauf: Start ist am 31. Mai um 9:30 Uhr © kk

Der Countdown läuft: Der 25. Internationale Mugel-Berglauf des WSV Niklasdorf steht vor der Tür. Er geht am Donnerstag, dem 31. Mai, in verschiedenen Kategorien an den Start. 200 Teilnehmer werden an den Start am Hauptplatz in Niklasdorf gehen. „Ziel ist es, das 1632 Meter hoch gelegene Mugel-Schutzhaus so schnell wie möglich zu erreichen“, so Wolfgang Kure, Obmann des WSV Niklasdorf. Der Streckenrekord von 49,15 Minuten wurde im Jahr 2009 von Isaak Kosgei aufgestellt.

„Wegen des Jubiläums lautet unser Motto heuer ,Laufen für den guten Zweck‘“. Der Reinerlös wird einem Buben ausNiklasdorf gespendet“, erklärt Kure. Als er sechs Jahre alt war, wurde bei dem Buben eine schwere Krankheit diagnostiziert. Er ist seit zwei Jahren in einer aufwendigen Chemotherapie. „Es ist auch eine weitere Therapie in Tablettenform angedacht, die sehr vielversprechend aussieht, es gibt aber noch keine aussagekräftige Studien.“ Sein Wunsch sei es, einmal die Geysire im Yellowstone-Park in den USA besuchen zu können. Der Bub bereitet sich auf den Berglauf vor, bei dem als Walker an den Start gehen will – sofern es die Gesundheit erlaubt.

Berglauf-Informationen Der 25. Mugel-Berglauf findet am Donnerstag, dem 31. Mai, statt.

Start: 9.30 Uhr – Nordic Walker und Einradfahrer. 9.45 Uhr – Biker, Paracup-Biker und Duathleten. 10 Uhr – Läufer und Staffel-Läufer.

Zielschluss: 12.30 Uhr.

www.wsv-niklasdorf.at