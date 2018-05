Facebook

Das USI-Team radelt ebenfalls zur Arbeit: Bernd Tauderer, Elfriede Fiedler, Roman Rubinigg (v. l.) © kk

Von Jahr zu Jahr werden es mehr, die fleißig in die Pedale treten“, meint Bernd Tauderer, Leiter des Universitäts-Sportinstituts der Montanuniversität Leoben. Seit mittlerweile vier Jahren forciert er die Aktion „Radelt zur Arbeit“ an der Montanuniversität. „An der österreichweiten Aktion beteiligen wir uns offiziell erst seit zwei Jahren“, so Tauderer. Aber das sportliche Engagement der Mitarbeiter sei beachtlich und deutlich steigend. „Heuer sind wir mit 27 Teams mit bis zu vier Personen vertreten“, so Tauderer.