Begleitet wird Bürgermeister Kurt Wallner von Vizebürgermeister Daniel Geiger (FPÖ), Stadtrat Reinhard Lerchbammer (ÖVP), Gemeinderätin Margit Keshmiri (SPÖ) und Kulturmanager Gerhard Samberger © AT&S

Gegenwärtig befindet sich eine Delegation der Leobener Stadtregierung unter der Leitung von Bürgermeister Kurt Wallner auf Chinareise. Auf dem Programm stehen Wirtschafts- und Kulturgespräche in Shanghai, Peking und Xuzhou. In der Partnerstadt Xuzhou finden auch Gespräche zur Vorbereitung des 25-Jahr-Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Xuzhou und Leoben statt, das im Jahr 2019 in Leoben begangen wird.

In Shanghai stand eine Besichtigung des AT&S Werkes am Programm. „Die chinesischen Partner legen großen Wert auf persönliche Kontakte und schätzen es daher sehr, dass eine Delegation aus Leoben, wo sich das Headquarter der AT&S befindet, nach Shanghai gekommen ist. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe, mit offiziellen Kontakten unsere Unternehmen – in diesem Fall eben speziell die AT&S – zu unterstützen und haben hier gleichzeitig die Möglichkeit, Erfahrungen aus internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu sammeln“, charakterisiert Bürgermeister Wallner Wirtschaftsbesuche dieser Art.