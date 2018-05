Ein musikalischer Leckerbissen wird Klassikfans am Donnerstag in der Stadtpfarrkirche Leoben serviert.

Das Universitätsorchester Leoben mit dem Dirigenten Heinz Moser bildet den Stamm des Sinfonischen Orchesters Leoben © Freisinger

Ein besonderer Konzertabend erwartet die Besucher der Classics-Serie in Leoben. Im Rahmen des sechsten Abonnementkonzerts gibt es am Donnerstag, dem 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Xaver eine Novität. Die klassischen Klangkörper Leobens, Stadt- und Universitätsorchester, vereinen sich zum „Sinfonischen Orchester Leoben“ unter dem Dirigat von Heinz Moser. Zu Beginn des Konzerts ist auch das Jugendorchester Leoben zu hören.

Schweinchen Babe

Aufgeführt wird die spätromantische Sinfonie des Franzosen Camille Saint-Saens, die aufgrund ihrer großen Besetzung auch „Orgel-Symphonie“ genannt wird. Bekannt ist sie aus dem Film „Schweinchen Babe“. An der Orgel ist Manfred Tausch zu hören, der als Professor an der Uni für Musik und darstellende Kunst in Graz tätig ist.

Mit Technik

Und das ist die zweite Novität dieses Abends. Tausch erhält vom Dirigenten – das Orchester steht vor dem Altar – ein Signal zur Orgel, und zwar via Bildschirm, und er bekommt den Sound über Kopfhörer, da sonst die Schallverzögerung zu groß wäre. Aufgeführt werden auch ein Orgelkonzert von Händel und eine Improvisation von Tausch. Karten gibt es im Zentralkartenbüro und bei Ö-Ticket.

