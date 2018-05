Neues Detail im Fall jenes 31-Jährigen, der bereits gestanden hat, seine Mutter erstochen zu haben: Bevor er in Leoben aufgegriffen wurde, führte ihn sein Weg Medienberichten zufolge noch in ein Laufhaus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Erwin Scheriau

Mittlerweile befindet sich der Sohn einer Obersteirerin, der seine Mutter am Donnerstag in St. Peter-Freienstein erstochen hat, in der geschlossenen Abteilung. Er hat gestanden, Donnerstagnacht auf seine Mutter eingestochen zu haben, bis sie tot war.

Direkt nach der Tat war er wie berichtet nur mit einer Unterhose bekleidet in Leoben unterwegs. Im Bereich der Schörgelhofsiedlung zog er seine blutverschmierte Kleidung aus und ging weiter Richtung Leoben - sein Weg führte ihn dort auch in ein Laufhaus, wie die "Kronen" Zeitung in ihrer Sonntagsausgabe berichtet. Dem Bericht zufolge ist der Tatverdächtige gegen halb zwei Uhr nachts dort aufgetaucht. Um Sex ging es dem Mann aber offenbar nicht - er soll regelrecht darum gebettelt haben, duschen zu dürfen, was ihm aber nicht erlaubt wurde. Da er einen "nicht ganz zurechnungsfähigen" Eindruck machte, wurde er aber aus dem Etablissement verwiesen.

St. Peter-Freienstein: Frauenleiche am Feiertag gefunden Nach Leichenfund in St. Peter-Freienstein sucht die Polizei die Umgebung mit Diensthunden ab. Thomas Neffe Das Haus, in dem die tote Frau gefunden wurde, wird am Feiertag von der Polizei bewacht. Hans Breitegger Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger APA/Erwin Schweriau APA/Erwin Schweriau APA/Erwin Schweriau APA/Erwin Schweriau 1/12

Danach war der 31-Jährige, der auch laut Polizei einen verwirrten Eindruck hinterlassen habe, um drei Uhr früh fast vollkommen nackt im Stadtgebiet von Leoben herumgelaufen. Er war laut Polizei nur in Unterhose bekleidet im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs.

Tatort-Ermittlungen vorerst abgeschlossen

Die Ermittlungen am Tatort in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) sind vorerst abgeschlossen. Am Freitag wurde im Zuge der Tatrekonstruktion ein Messer gefunden, mit dem die 50-Jährige offenbar erstochen wurde. Ihr Sohn hat ein Geständnis abgelegt und wurde nach Angaben der Polizei in die geschlossene Abteilung des LKH Graz Süd-West gebracht.