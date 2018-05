Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominik Strutzenberger, Christian Schweiger, Christoph Schoberl © KK

Live auf der Bühne wird Christian Schweiger unterstützt von Gitarrist Dominik Strutzenberger – einem Leobener, der nach Aufenthalten in London und in Deutschland jetzt in Wien lebt – und dem Schlagzeuger Christoph Schoberl aus Trofaiach. Zu sehen sind zwei Drittel dieser Combo etwa am Freitag, dem 18. Mai, ab 20 Uhr im Café Paletti in Donawitz.