50-jährige Obersteirerin in St. Peter-Freienstein ist erstochen worden. Ihr Sohn, der halb nackt in Leoben herumgerannt war, legte mittlerweile ein Geständnis ab. Am Freitag sollen Suchhunde die Tatwaffe aufspüren.

Die Polizei rückte mit Großaufgebot inklusive Diensthunde an © Neffe

Blutspuren in mehreren Zimmern, am Weg und am Gartentor: Das Landeskriminalamt Steiermark hat am Schauplatz der Tragödie in St. Peter-Freienstein "Spuren einer gewaltsamen Auseinandersetzung" sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.

Der mutmaßliche Täter (31) liegt weiterhin in einem Krankenhaus und wird dort von Polizisten bewacht. Ein Psychiatrie-Sachverständiger soll den 31-Jährigen am Freitag befragen.

Auch am Tatort werden die Ermittlungen fortgesetzt. Diensthunde sollen die Tatwaffe - ein Küchenmesser, das der 31-Jährige weggeworfen hatte - aufspüren. Das Motiv bleibt rätselhaft, im Ort meint man, Sohn und Mutter hätten sich gut miteinander verstanden.

Was bisher geschah

Donnerstag-Mittag der 31-jährige Sohn des 50-jährigen Opfers auf Andordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark erhärteten den Tatverdacht gegen ihn.

Schon in der Nacht haben sich ungewöhnliche Szenen abgespielt. Der 31-Jährige, der laut Polizei einen verwirrten Eindruck hinterlassen habe, ist am Donnerstag um drei Uhr früh fast vollkommen nackt im Stadtgebiet von Leoben herumgelaufen. Er war laut Polizei nur in Unterhose bekleidet im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs.

Informationen direkt vom Einsatzort

Donnerstagabend wurde die Leiche des Opfers obduziert. War anfangs nicht klar, ob die 50-Jährige mit einem Messer erstochen oder mit einem Gegenstand erschlagen worden war, gab es nun Klarheit: Es wurden massive Stichverletzungen im Bereich des Kopfes, des Rückens, der Brust und des Gesichts bestätigt.

St. Peter-Freienstein: Frauenleiche am Feiertag gefunden

Mittlerweile liegt auch ein Geständnis vor: Der Sohn, der rasch unter Verdacht geraten war, gab die Tat mittlerweile im Wesentlichen zu. Das Motiv ist allerdings nach wie vor unklar, ein psychiatrisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben.

Lebensgefährte fand Frau

Gefunden worden war die Frau in der Früh von ihrem 39-jährigen Lebensgefährten. Der Stahlarbeiter gab an, die 50-jährige blutüberströmt im gemeinsamen Einfamilienhaus entdeckt zu haben. Er sei zu diesem Zeitpunkt von der Nachtschicht nach Hause gekommen und habe sofort die Einsatzkräfte verständigt.