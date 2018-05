Donnerstagfrüh wurde eine 50-jährige Obersteirerin blutüberströmt und leblos in ihrem Haus in St. Peter-Freienstein aufgefunden. Zuvor war der Sohn mitten in der Nacht fast vollkommen nackt im Stadtgebiet von Leoben herumgerannt. Er wurde mittlerweile festgenommen - er gilt als tatverdächtig.

Die Polizei rückte mit Großaufgebot inklusive Diensthunde und Spurensicherung zum Leichenfundort an © Montage: Breitegger/Tom Neffe

Mordalarm am Feiertag im Bezirk Leoben: Unter mysteriösen Umständen wurde am Feiertag in der Früh in St. Peter-Freienstein eine 50-jährige Frau tot gefunden. Die Frau wurde blutüberströmt in der Küche von ihrem Lebensgefährten gefunden, als dieser von der Nachtschicht-Arbeit nach Hause kam.

Sohn festgenommen

Zu Mittag dann wurde der 31-jährige Sohn des 50-jährigen Opfers auf Andordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Bisherige Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark erhärteten den Tatverdacht gegen ihn.

Denn schon in der Nacht haben sich ungewöhnliche Szenen abgespielt. Der 31-Jährige, der laut Polizei einen verwirrten Eindruck hinterlassen habe, war am Donnerstag um drei Uhr früh fast vollkommen nackt im Stadtgebiet von Leoben herumgelaufen. Er war laut Polizei nur in Unterhose bekleidet im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs.

Die Einvernahme des Sohnes soll nach Möglichkeit noch in den Nachmittagsstunden erfolgen. Die Erhebungen zu seiner Person laufen.

Mittlerweile wurde auch eine Obduktion der Frauenleiche angeordnet. Es besteht die Vermutung, dass die 50-Jährige mit einem Messer erstochen oder mit einem Gegenstand erschlagen wurde.

Chefinspektor Wolfgang Braunsar im O-Ton © Antenne

Lebensgefährte fand Frau

Gefunden wurde die Frauenleiche von ihrem 39-jährigen Lebensgefährten. Der Stahlarbeiter gab an, die 50-jährige tot im gemeinsamen Einfamilienhaus aufgefunden zu haben. Er sei zu diesem Zeitpunkt von der Nachtschicht-Arbeit nach Hause gekommen und habe sofort die Einsatzkräfte verständigt.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen, die Spurensicherung ist ebenso am Tatort wie Diensthundestaffeln.