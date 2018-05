Leichenfund bei Leoben Frau (50) tot gefunden, Sohn rannte zuvor nackt durch Stadt

Donnerstagfrüh wurde eine 50-jährige Obersteirerin tot in ihrem Haus in St. Peter-Freienstein aufgefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus. Zuvor war der Sohn mitten in der Nacht fast vollkommen nackt am Hauptplatz Leoben herumgerannt.

© KLZ/Kanizaj

Unter mysteriösen Umständen wurde am Feiertag in der Früh in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) eine 50-jährige Frau tot gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.

Sohn fast nackt am Hauptplatz

"Bereits zuvor war der 31-jährige Sohn der 50-jährigen Obersteirerin auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem dieser gegen 3 Uhr am Hauptplatz Leoben nackt herumrannte", heißt es in einer Erstmeldung der Polizei. Offenbar war er nur in Unterhose bekleidet in der Stadt unterwegs. Ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Fund der Frauenleiche besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Lebensgefährte fand tote Frau

Gefunden wurde die Frauenleiche von ihrem 39-jährigen Lebensgefährten. Der Mann gab an, die 50-jährige tot im gemeinsamen Einfamilienhaus aufgefunden zu haben. Er sei zu diesem Zeitpunkt von der Nachtschicht-Arbeit nach Hause gekommen und habe sofort die Einsatzkräfte verständigt.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.