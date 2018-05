Facebook

Der Baum stürzte Mittwochnacht um 4.30 Uhr auf das Haus in Trofaiach © KK

"Es war ein lauter Knall, der meine Lebensgefährtin und mich am Mittwoch um 4.30 Uhr in der Nacht aus dem Schlaf gerissen hat", erzählt der 42-jährige Bewohner eines Hauses in Trofaiach. Die Erschütterung sei enorm gewesen: "Das ganze Haus hat gezittert", erzählt er. Zuerst habe er an einen Donnerschlag gedacht. "Der Gedanke war so real, dass ich sogar gemeint habe, einen Blitz gesehen zu haben." Zuerst habe er sich einfach umdrehen und weiter schlafen wollen. "Dann haben meine Lebensgefährtin und ich bemerkt, dass doch etwas anders war", meint der 42-Jährige. Ein Baum aus dem Wald neben dem Haus ist direkt auf das Dach gefallen und hat es beschädigt.