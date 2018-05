"Checke Deine Rechte in der Steiermark". So lautet der Arbeitstitel eines Films, für den Jugendliche als Akteure gecastet werden.

Jugendliche werden für Dreharbeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft gesucht (Sujet) © KK

Für das Projekt mit dem vorläufigen Arbeitstitel „Check Deine Rechte in der Steiermark“ sucht die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark in Kooperation mit der Jugendkoordinatorin der Stadt Leoben und der Theatergruppe "The LEctors" 25 Jugendliche, die an einer Filmproduktion als Akteurinnen und Akteure mitwirken und sich intensiv mit ihrer persönlichen Sichtweise zu Kinder- und Jugendrechten einbringen möchten.

Workshops

Der Filmdreh startet im Juni mit zwei Workshops und einer theaterpädagogischen Auseinandersetzung. Dabei geht es darum, nachzudenken, wo Rechte in der Steiermark berücksichtigt werden müssen, um Kinder und Jugendliche wirkungsvoll zu schützen, zu fördern und zu beteiligen. Im September wird aus den Workshop-Ergebnissen das Drehbuch entwickelt, verfilmt und es werden einzelne Podcasts hergestellt.

Prämiere

Die Filmprämiere findet am „Internationalen Tag der Kinderrechte“, am 20. November, im Kino in Leoben statt. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die an dem Thema Menschenrechte interessiert sind und immer schon mal in Berührung mit Film und Schauspiel kommen wollten, können sich unter der Tel. 0676/844062-373 bewerben oder sie können eine E-Mail an tanja.streibl@leoben.at senden. Und zwar bis spätestens 31.Mai.2018.