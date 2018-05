Mehr als 40 steirische Wirtinnen wurden in Lannach mit der Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet. Mit dabei drei Wirtinnen aus Trofaiach und Wald am Schoberpaß.

WK-Regionalstellenleiter Alexander Sumnitsch, Heinz und Heidemarie Kubisch, Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie Johann Spreitzhofer, Obmann der Fachgruppe Hotellerie (v. l.) © Hannes Loske ARTige Bilder Graz

Aus allen steirischen Regionen sind die Preisträgerinnen in die Steinhalle nach Lannach angereist, um von der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Steiermark mit der "Goldenen Wirtinnenrose" für besondere Verdienste gewürdigt zu werden. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben.

Gewürdigt wurden Wirtinnen, die bereits auf eine lange Karriere im steirischen Gastgewerbe zurückblicken und besondere Verdienste für die steirische Gastlichkeit erworben haben.

Aus dem Bezirk Leoben wurden folgende Wirtinnen geehrt: Heidemarie Kubisch vom Gasthaus Unterdechler in Trofaiach/Hafning, Irene Mossauer vom Gasthaus Mossauer in Trofaiach/Laintal, sowie Gerlinde Fink vom Gasthof Fink in Wald am Schoberpaß. Mossauer und Fink waren bei der Verleihung der Wirtinnenrose leider verhindert.