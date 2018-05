Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach einem massiven Herzinfarkt eines Patienten in der Ordination war der Arzt wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Jetzt gab es für ihn einen Freispruch. Es lässt sich nicht sagen, ob der Patient den Infarkt überlebt hätte, hätte der Mediziner anders gehandelt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Arzt wurde am Mittwoch am Landesgericht Leoben im Zweifel freigesprochen © Andreas Schöberl-Negishi

Vor beinahe drei Jahren, im August 2015, kam Erich S. (57) in die Ordination des Arztes. „Tschüss, bis später!“, verabschiedete er sich von seiner Frau am Telefon. Es war ein Abschied für immer. Im Untersuchungsraum erlitt S. einen massiven Hinterwandinfarkt, an dem er fünf Tage später starb. Trotz der Reanimation durch den Arzt oder gerade weil die Reanimation mangelhaft durchgeführt wurde.

Zivilrechtlich hat die Witwe, vertreten von Anwältin Karin Prutsch, bereits Schmerzengeld (Schockschaden und Trauerschmerzengeld) erstritten – obwohl der Arzt mit dem Lebensstil des Verstorbenen argumentierte. S. war übergewichtig und Raucher.