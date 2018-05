Facebook

Steirer unter sich: Ö3-Moderator Philipp Hansa mit Preisträger Kevin Resch und Sohn © ORF/HANS LEITNER

Jedes Jahr ehrt die Verkehrsredaktion von Ö3 Menschen und Institutionen, die sich besonders um die Verkehrssicherheit bemüht haben. Zum "Ö3ver des Jahrs 2017" wurde am Dienstag ein dreifacher Familienvater aus Niklasdorf (Bezirk Leoben) gekürt. Kevin Resch rettete einem ohnmächtig gewordenen Lkw-Fahrer möglicherweise das Leben.

Und das kam so: Mitte März des Vorjahres war Lkw-Fahrer Resch auf der A9 bei Graz unterwegs, als neben ihm ein Lastwagen aus der Kollonne heraus auf die Mittelleitschiene zurollte. Er sah, dass der Fahrer über dem Lenkrad zusammengesackt war. Sofort stprang Resch aus der Fahrerkabine und lief zu dem noch rollenden Lkw. Da dessen Fahrerkabine versperrt war, wussteer, wie er den Lastwagen stoppen kann. Er durchtrennte den Luftschlauch für die Bremsen. Mit einem weiteren Lkw-Lenker und einem zufällig vorbeikommenden Arzt versorgte er den ohnmächtigen Fahrer.

Das ausgezeichnete Team der Autobahnmeisterei mit den Asfinag-Führungskräften Foto © ASFINAG

Zwei weitere Preisträger aus der Steiermark wurden bei der Gala in Wien gewürdigt. In der Kategorie "Polizei" geht der Preis an die Polizeiinspektion Schladming für die perfekte Abwicklung der Besucherströme rund um das Nightrace. Und die Autobahnmeisterei Mürzzuschlag mit ihrer Verkehrsmanagmentzentrale Bruck an der Mur wurde in der Kategorie "Straßenmeisterei" ausgezeichnet. Nachdem Pferde aus einer nahen Koppel ausgerissen und auf die S6 getrabt waren, hatten die Mitarbeiter die gefährliche Situation binnen einer halben Stunde wieder entschärft, es kam zu keinen Unfällen.