Ausgezeichnet: Beim Bereichsfeuerwehrtag Leoben wurden zahlreiche Kameraden für ihren – oft langjährigen – Einsatz geehrt © BFV Leoben

Eine eindrucksvolle Bilanz über das Einsatzjahr 2017 zog vor wenigen Tagen der Bereichsfeuerwehrverband Leoben im Volkshaus St. Michael. Bereichsfeuerwehrkommandant Manfred Harrer präsentierte den kompletten Leistungskatalog der 32 Feuerwehren des Bereiches Leoben: 2017 mussten bei 3361 Einsätzen auf die unterschiedlichen Herausforderungen professionell reagieren. Zu den Aufgaben der Feuerwehren gehören auch die Ausbildung, Bereitschaften, Wartungsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung und die Aufbringung finanzieller Mittel durch Veranstaltungen. Gemeinsam mit den Einsatzstunden ergibt das eine unentgeltliche Gesamtleistung von 232.908 Stunden.

Ehrengäste

Das Ehrenpräsidium mit Nationalratsabgeordneter Birgit Sandler, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wilhelm Edlinger, St. Stefans Bürgermeister Ronald Schlager, St. Michaels Vizebürgermeisterin Barbara Gamsjäger, Leobens Vizebürgermeister Daniel Geiger, dem Leobener Gemeinderat Manfred Schmid sowie Bezirksrettungsrat Armin Lieschnig und den Kontrollinspektoren Erwin Buchacher und Christian Dietmayer zeigten sich beeindruckt von den Leistungen.

Auszeichnungen

Auszeichnungen bildeten den Abschluss des Bereichsfeuerwehrtages. So erhielten das Verdienstzeichen des Bereichsfeuerwehrverbands in Bronze: Herbert Wieser, Thomas Kaltenegger, Christian Bader, Josef Zirbisegger, Johann Kogler sowie Georg Ferstl. Jenes in Silber ging an: Herbert Brandl, Michael Moser, Walter Fink, Rudolf Angerer und Peter Rieberer.

Das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbands 3. Stufe bekamen Johann Kullnig, Heike Payer und Richard Raith verliehen, jenes der 2. Stufe erhielt Karl Hoffellner. Herbert Edlinger bekam das Verdienstkreuz des Landes Steiermark in Bronze. Medaillen für 25 Jahre Tätigkeit gingen an Walter Bauer, Josef Milwisch und Ernst Mündler. Für 40 Jahre wurde Günter Ulrich belohnt, für 50 Jahre Josef Proß und Josef Stroißnigg. Auch Franz Pichler wurde für seine 60-jährige Tätigkeit geehrt.