Die sanierungsbedürftige Müllerbrücke in Leoben wird ab sofort durch einen Neubau ersetzt. Seit Montag rollen die Baumannschaften und Bagger an, um eine moderne und leistungsfähige Konstruktion zu schaffen.

Beim Spatenstich: ÖBB-Regionalleiter Ewald Jantscher, Landtagsabgeordnete Helga Ahrer und Bürgermeister Kurt Wallner (v.l.) © ÖBB/Finker

Am Montag fand in Leoben der Spatenstich für den Neubau der Müllerbrücke statt. Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Helga Ahrer, Bürgermeister Kurt Wallner und Regionalleiter Ewald Jantscher von der ÖBB-Infrastruktur AG wurden die Bauarbeiten für den Brückenneubau gestartet. Um den Brückenneubau zu organisieren, werden auch Straßensperren temporär notwendig. Bis Ende des Jahres wird die neue Stahl-Verbund-Brücke fertiggestellt und dem Straßenverkehr übergeben.

Verbesserungen

Dazu Ahrer: „Der Bau der neuen Müllerbrücke bringt deutliche Verbesserungen für den Verkehrsfluss an dieser wichtigen Stelle. Vor allem die Verbreiterung auf drei Spuren im Vergleich zur alten Brücke ist ein großer Gewinn für Leoben.“ ÖBB-Regionalleiter Ewald Jantscher: „Der Neubau der Müllerbrücke ist für uns ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit sowohl für den Straßen- als auch den Bahnverkehr. Wir bauen in einem sehr engen Zeitplan, um die Einschränkungen für den Straßenverkehr und die Anrainerinnen und Anrainer möglichst gering zu halten.“ Und Bürgermeister Kurt Wallner erklärt: „Mit dem Bau wird an dieser bedeutenden Straßenkreuzung zwischen zwei Stadteilen und als Verbindung von Leoben nach Proleb ein Nadelöhr entfernt, das schon heute stark befahren wird. Auch für ansässige Unternehmen die mit hohen Tonnagen fahren ist der Bau der neuen, großzügig ausgestatteten Brücke sehr wichtig. Ein Dank dafür an die ÖBB und die bauausführenden Firmen. Ich bitte um Verständnis, dass es in der Bauphase zu Einschränkungen kommen wird.“

Bauarbeiten

Die neue 25 Meter lange und 13 Meter breite Müllerbrücke wird als eine so genannte Stahl-Verbund-Brücke ausgeführt. Dabei wird zuerst ein geschweißtes Stahltragwerk über die Gleise der Südstrecke errichtet, worauf eine Stahlbetonplatte konstruiert wird, die später die Basis für die Fahrbahn und den Gehsteig bildet. Besonderes Augenmerk wird vor allem auf den Busverkehr und Einsatzfahrzeuge gelegt, und die Tragfähigkeit der neuen Brücke auf die künftigen Erfordernisse angepasst. Damit verfügt künftig die Müllerbrücke über drei Fahrspuren (bisher nur zwei). Insgesamt werden 220 Tonnen Stahl und 700 m³ Beton verbaut. Die ÖBB-Infrastruktur AG, das Land Steiermark und die Stadt Leoben investieren für den Neubau etwa 3,85 Mio. Euro.

Straßensperren

Für den Individualverkehr wird es während der Bauzeit zu Sperren von bis zu zwei Wochen kommen; für Fußgänger bleibt die alte Brücke mit kleineren Einschränkungen immer verfügbar. Für den Bahnverkehr, insbesondere für den Personenverkehr, sind keine Behinderungen geplant. Die erste Nachtsperre für den Straßenverkehr ist für den 20. Mai geplant (00:30 bis 09:30 Uhr). Die ersten längeren Sperren sind von 8.-10. Juni und 15. bis 17. Juni 2018 (ganztags) angesetzt. Die längste Straßensperre wird von 17. bis 30. September notwendig sein.

Im Zuge der Arbeiten wird es auch zu Lärm- und Staubbelastungen kommen. Die Verantwortlichen der ÖBB betonen, dass man alles tun werde, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Nähere Infos zu den Arbeiten unter Tel. 0676/844 88 2814. Und zwar Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr. Oder unter projektinformation@oebb.at