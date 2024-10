Der Sozialfonds der Stadt Leoben wurde 2022 eingeführt, um Menschen in Notlagen schnell und unbürokratisch helfen zu können. Konkret richtet sich das Angebot an jene Leobenerinnen und Leobener, die in prekären Situationen wie drohender Delogierung oder Abschaltung von Strom und Heizung Unterstützung brauchen.