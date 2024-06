Kurz nach 8 Uhr am wurden am Dienstag die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem Zimmerbrand in der Roseggerstraße in Leoben alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass auf einem Balkon aus unbekannter Ursache ein Kleinbrand entstanden war.

Brandbekämpfung von innen und außen

Der Brand wurde von außen mit einem C-Rohr und von der Wohnung aus unter Atemschutz mit der Kübelspritze bekämpft und erfolgreich gelöscht. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte größerer Schaden verhindert werden, berichtet Hubert Demmerer von der FF-Leoben-Stadt.

Nach Kontrolle der Brandstelle mit der Wärmebildkamera rückten die Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser ein. Eingesetzt waren Kräfte der FF Leoben-Stadt, der FF Leoben-Göss, der Polizei und des Roten Kreuzes.