Die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung küren heuer die beliebtesten Gasthäuser der Steiermark mitsamt ihren gefragtesten Spezialitäten. Bei der „Spitzenplatz“-Wahl sind auch einige Wirtshäuser aus dem Raum Leoben nominiert. Noch bis 1. Juli kann man ihnen online oder per Unterschriftenliste seine Stimme geben. Eines haben alle nominierten Wirtinnen und Wirte aus dem Bezirk auf jeden Fall gemeinsam: Für sie stehen Regionalität und Saisonalität an oberster Stelle.

Das Gasthaus Spary in Kammern, das zwei Hauben vom Restaurantguide „Gault Millau“ tragen darf, ist eine verlässliche Adresse für Wildspezialitäten – von der samtigen Wildrahmsuppe bis zum Fasan im Speckmantel. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra betreibt Klaus Lobnik das Gasthaus und der persönliche Kontakt zu den Lieferanten sowie zu den Gästen ist ihm dabei besonders wichtig. „Ich koche immer nach Jahreszeit und wir stehen grundsätzlich dafür, dass man bei uns einfach gut essen kann“, fügt der Koch hinzu.

Auch Katharina Fürstaller vom Gasthaus Unterdechler in Trofaiach steht zur Wahl © KK

Das Gasthaust Unterdechler im Trofaiacher Ortsteil Hafning ist ein eingesessener Familienbetrieb. Neben hausgemachten Mehlspeisen und Jausen gibt es an Wochenenden und Feiertagen auch warme Küche. Vor allem die Fischspezialitäten, der Schweinsbraten und das Schnitzel aus der Pfanne sind besonders beliebt. „Unsere Stärke liegt ganz klar in unseren frisch zubereiteten Speisen“, ist Wirtin Katharina Fürstaller überzeugt.

Die Familie Altmann sorgt schon in der dritten Generation in ihrem Gasthaus in Leoben für das leibliche Wohl der Gäste, die von nah und fern zum Essen und Schlafen kommen. „Da wir direkt am Mur-Fahrradweg in Leoben liegen, sind wir auch eine ideale Raststätte für Radler – und bei uns ist jeder willkommen“, erläutert Johanna Altmann. Im Gasthof, der für seine gut bürgerliche Küche bekannt ist, sammle man bereits fleißig Unterschriften.