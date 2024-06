Wie stehen die Vertreter der österreichischen Parlamentsparteien zu der Zukunft von Industrie, Bergbau und Wirtschaft? Diese Frage stellte sich die Hochschülerschaft Leoben und veranstaltete aus diesem Grund eine Podiumsdiskussion an der Montanuniversität. Studierende hatten so die Möglichkeit, sich selbst ein Bild der politischen Lage zu verschaffen und in Austausch mit den Politikern zu gehen.