Dosen, Flaschen, Plastikverpackungen und sogar ein alter Feuerlöscher. Was sich da im Kofferraum einer Eisenerzerin stapelt, sind „Fundsachen“, die sie bei einem Spaziergang rund um den Schichtturm in Eisenerz in der umliegenden Natur gefunden hat. „Es ist einfach traurig, anscheinend hat der Mensch jegliche Achtung gegenüber der Natur verloren“, sagt Dagmar Steinecker, die in Eisenerz eine Naturheilpraxis betreibt.