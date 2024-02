Musik ist ihr Leben und ihre große Leidenschaft: Endrina Rosales (46) steht gefühlt immer schon auf der Bühne und musiziert mit Bands und Ensembles jeder Couleur. Und sie gibt ihre Begeisterung und ihr Wissen als Musikpädagogin auch weiter, lässt so andere an ihrem Talent teilhaben. Seit 20 Jahren unterrichtet sie – etwa am Monsberger-Gymnasium in Graz, und seit zehn Jahren auch an der Kunst- und Musikschule Leoben.