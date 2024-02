4500 Quadratmeter groß ist das Grundstück des Verbundes im Bereich des Silbersees in Niklasdorf, das im kommenden Jahr in einen ökologisch wertvollen Biotopkomplex verwandelt werden soll. Fällungsarbeiten, die nun den ersten Schritt in der Umsetzung des Biotop-Projekts einleiten, führen dazu, dass der Bereich ab Mittwoch, dem 14. Februar, für etwa eine Woche gesperrt werden muss. In dieser Zeit darf der Bereich auf keinen Fall betreten werden, wie Verbund-Pressesprecher Robert Zechner mitteilt.