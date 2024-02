Weil sich zwei alkoholisierte junge Männer - 19 und 21 Jahre alt - in die Haare geraten waren, musste die Polizei am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Leoben ausrücken. Am Ort des Geschehens angekommen, war dort gerade eine handfeste Auseinandersetzung im Gang.

Der 19-Jährige, nach Angaben der Polizei offensichtlich stark alkoholisiert, drohte nicht nur seinem Kontrahenten an, ihn zu verletzen. Er versuchte auch, die Beamten durch eine gefährliche Drohung zu einer Amtshandlung zu zwingen.

Die jungen Männer - beide bereits amtsbekannt - wurden angezeigt.