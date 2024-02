Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Leoben ereignet. Ein 81-jähriger Radfahrer wurde von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Der verletzte Radfahrer musste in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark nach Bruck an der Mur gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.