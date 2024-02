13 Jahre nach der Detonation eines Sprengsatzes vor einer Flüchtlingsunterkunft der Caritas in Graz konnten die drei Tatverdächtigen doch noch ausgeforscht werden. Und so landete die Causa erst 2023 vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Leoben. Zwei Prozesstage gingen noch vor Weihnachten über die Bühne, der dritte - für den eine Urteilsverkündung avisiert war - musste im Dezember kurzfristig abberaumt werden.