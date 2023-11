Regionale Handwerkskünstler stehen auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt im Schlosspark Stibichhofen, wenn der Adventmarkt in Trofaiach seine vorweihnachtlichen Tore öffnet. Von 1. bis 17. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag von 15 bis 20 Uhr, soll man, so wünschen es sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Trofaiach, allen voran Bürgermeister Mario Abl, eine entspannte Vorweihnachtszeit mit vielen persönlichen Gesprächen genießen. Bewusst wurde die Zahl der Hütten limitiert, damit nicht Kommerz, sondern Zusammensein im Vordergrund steht.