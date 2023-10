Die Maturanballsaison im Bezirk ist eröffnet. Die vier Maturaklassen des BG/BRG/BORG Köflach haben am Wochenende einen fulminanten Start hingelegt. Im ausverkauften Volksheim feierten die Schüler Samstag auf Sonntag unter dem Motto "Schachmatt - der finale Zug" bis in die Morgenstunden. Ellena Wretschko vom Organisationsteam freut sich: "Wir waren zwar noch am Montag müde vom Feiern, aber es war wunderbar. Alles hat funktioniert und wir haben den erfolgreichsten Ball hingelegt, der jemals im Volksheim stattgefunden hat."