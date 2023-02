Der 72. Steirische Bauernbundball ist längst Geschichte, die meisten Besucherinnen und Besucher haben sich übers Wochenende ausgeschlafen und sind längst wieder in der Arbeit. In der Stadthalle und den Messehallen läuft heute, Montag, noch der Abbau – mit dem direkt begonnen wurde, nachdem der allerletzte Gast das Ballareal verließ. "Das dürfte so gegen halb neun, neun Uhr morgens gewesen sein, dass unser DJ Peter Wurzinger das letzte Lied gespielt hat", sagt Chef-Organisator Raffael Fux.