Am heutigen letzten Samstag im Jänner hätte sich die Grazer Oper schon fast fertig herausgeputzt, das riesige Tanzparkett auf der Bühne wäre bereit, an Deko und Blumenschmuck würde noch gefeilt: Es wäre der Abend der glanzvollsten Ballnacht des Jahres, der Grazer Opernredoute. Nach zwei Jahren Coronapause findet die "kleine Schwester" des Wiener Opernballs (der ja mit Jane Fonda als Stargast stattfinden wird) aber auch heuer nicht statt, schon im November 2011 hatte man die Reißleine gezogen. Denn: Das finanzielle Risiko dieser aufwändigen und teuren Ballnacht wäre zu hoch gewesen, der Ticketverkauf war nicht angelaufen, Sponsoren aufgrund der Teuerungen ausgeblieben, dazu kamen die ständig steigenden Energiepreise.

Marienstüberl und Volkshaus laden trotzdem zum Tanz

Sehr wohl finden aber die beiden Grazer Traditionsveranstaltungen für die "kleinen Leute" statt, die die Opernredoute seit vielen Jahren um ein etwas weitaus günstigeres, niederschwelligeres Angebot ergänzten: Im Marienstüberl wird auch heute wieder getanzt. Der Ball in der Sozialeinrichtung der Caritas findet zum 22. Mal statt. Und die KPÖ lädt ab 19 Uhr zur Volkshausredoute - samt musikalischen Einlagen von The Freaky Friday Jailhouse Gang, Steirer Geiger und Karacho mit Kirsche. Smoking und Ballkleid kann man getrost zuhause lassen - es gibt keine Kleidervorschriften.

Technik tanzte in neue Dimensionen

TU-Rektor Harald Kainz begrüßte wieder viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft © TU Graz/Lunghammer

Die Techniker ließen sich ebenfalls das Tanzen nicht vermiesen - im Gegenteil, sie tanzten sogar in neuen Dimensionen: Der Ball der Technik im Grazer Congress fand am Freitag mit 2300 Gästen statt. Ehrengäste reisten teilweise sogar aus dem Ausland an. Im Mittelpunkt der Ballnacht stand auch eine Ausstellung zu Forschungsfeldern, die von den Veranstaltern TU Graz und FH Joanneum und dem Hauptsponsor Anton Paar bespielt wurde. Nach zwei Jahren Pandemiepause konnte TU-Rektor Harald Kainz wieder viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft begrüßen.

Bauernbundball steht in den Startlöchern

Der Bauernbundball am 17. Februar in der Stadthalle ist ebenfalls fix - für die Polonaise wird schon lange geprobt, diese Woche wurden die Ballweine verkostet. Ausgeschenkt werden zwei Weine: Ein Weißburgunder vom Weinhof Reichmann aus St. Peter am Ottersbach, ein Zweigelt vom Weingut Adam-Lieleg aus Leutschach.

Die Opernredoute ist freilich nicht der einzige Ausfall in der aktuell laufenden Grazer Ballsaison: Auch der Ballo di Casanova findet 2023 nicht statt, man plant schon jetzt das glanzvolle Jubiläum samt Relaunch der Veranstaltung in der Ballsaison 2023/24. Auch Offiziers- und Unteroffiziersball in der Belgier-Kaserne machen noch eine Pause.

Oberlandler und Tunten laden zum Tanz

Doch neben dem Bauernbundball bleiben auch zwei andere große Bälle im Grazer Congress erhalten: Der traditionsreiche und karitative Oberlandlerball geht schon kommendes Wochenende, am 4. Februar, über die Bühne.

Am anderen Ende des Spektrums sind auch die Tunten startklar für ihren großen Ball: Am 25. Februar, also eigentlich schon in der Fastenzeit, steigt endlich wieder der Tuntenball. Unter dem Motto "Planet Exotica" soll der Congress erneut zur Bühne der Diversität werden. Als lautes, buntes Vorzeichen für den Ball, der endlich wieder in ganzer Pracht steigen soll, wurden am 6. Jänner die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Miss Tuntenball gekürt.