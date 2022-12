"Fashion on fire!" Bei der Modeschule ging es heiß her

Unter dem Motto "Fashion on fire - unsere letzte Brennprobe" veranstalteten die MaturantInnen der Modeschule Graz am Samstag ihren Maturaball. Gefeiert wurde in den Kammersälen. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

BRG Kirchengasse lud zum "letzten Tanz"

Im prächtigen Ambiente des Grazer Congress feierten die Maturantinnen und Maturanten der Kirchengasse am Samstag ihren Maturaball mit dem Motto "Last Dance". Eröffnet wurde mit einer Polonaise die ihresgleichen sucht und zum Abschluss gabs bei der Mitternachtseinlage ein Dance-Battle. Hier gibt's die schönsten Bilder:

Eine denkwürdige Nacht mit der HTBLVA Ortwein Kunst

Remember remember, dieser Maturaball hatte es in sich. Unter dem Motto "Golden Masquerade - The 3rd of December, a Night to Remember" wurde am Samstag in die Seifenfabrik geladen. Die Stimmung kochte und es wurde ausgelassen gefeiert. Aber sehen Sie selbst ...

Gangs und Gäste feierten beim Leibnitzer Maturaball

Hunderte begeisterte Balltiger amüsierten sich am Samstag beim Maturaball des BRG Leibnitz im Hugo-Wolf-Saal prächtig. Für das Motto hatte man sich von einer einer beliebten Netflix-Serie inspirieren lassen: "Peaky Blinders - Gangs of Gym".

Ein Traum, der Ball des BRG Dreihackengasse

"Ein Winternachtstraum", so lautete das Motto des Maturaballs des BG/BRG Dreihackengasse in Graz. Gefeiert wurde am Freitag in den Kammersälen. Gute Stimmung und eine fantastische Polonaise rundeten den perfekten Ballabend ab. Hier die Fotos:

"Abgang mit Steel", das Motto der HTL Ortwein Bautechnik

Die Maturantinnen und Maturanten der HTL Ortwein Bautechnik führten ihre Gäste im Grazer Congress am Freitag durch eine rauschende Ballnacht. Gefeiert wurde ausgelassen, getanzt zu den Klängen der Ortweinband. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

Am Maturaball des GIBS fielen die Masken

Einen märchenhaften Ball veranstaltete das GIBS am Freitag in der Grazer Helmut-List-Halle. Das Motto "Masquerade - die Masken fallen".

Buntes Treiben am Maturaball des BRG Bruck an der Mur

Am 2. Dezember feierten die Maturanten des BRG Bruck an der Mur am Freitag im Stadtsaal Bruck unter dem Motto "8 Jahre schwarz-weiß – zum Sendeschluss wird's bunt" einen wunderbaren Maturaball. Hier gibt's die schönsten Bilder.