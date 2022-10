Eine Premiere feierten die Maturantinnen und Maturanten der HLW Lipizzanerheimat am 22. Oktober 2022. Nach dem Umzug der Schule von Köflach nach Voitsberg veranstaltete die Abschlussklasse den Maturaball mit dem Motto "Flucht in die Karibik - ein ru(h)mreicher Abgang" nämlich erstmals in den Stadtsälen Voitsberg. "Und es war ein voller Erfolg", freut sich Vanessa Docter vom Maturaball. "Es waren mehr Leute als erwartet und alles hat so geklappt, wie wir es uns gewünscht haben. Es war ein sehr schöner Abend."