Am kommenden Samstag, dem 22. Oktober 2022, laden die 24 Maturantinnen und Maturanten der HLW Lipizzanerheimat zu ihrem Abschlussball in die Stadtsäle Voitsberg. "Unser Motto lautet ,Flucht in die Karibik - ein ru(h)mreicher Abgang'. Dazu haben wir in den Sommerferien aber auch in der Schule die passende Dekoration gestaltet", erzählt Vanessa Docter vom Maturaballkomitee. Im Hauptsaal werden die Gäste unter anderem mit der Tischdeko mit Piratenlogos und Flaschenpost in die Welt der Piraterie entführt. Um das passende Erinnerungsfoto zu erstellen, haben die 22 Schülerinnen und zwei Schüler sogar eine eigene Fotowand gestaltet.