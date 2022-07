Was für ein Abschluss der schulischen Laufbahn: Die Maturantinnen und Maturanten der Grazer Gymnasien Dreihackengasse und Seebacher, der Bafep Graz und des Borg Bad Radkersburg feierten an diesem Wochenende ausgiebige Ballnächte. Hier finden Sie viele Fotos davon.

Bafep Graz: Maturaball im Grazer Congress

Im Grazer Congress veranstalteten die angehenden Elementarpädagoginnen (und Pädagogen) der Bafep ihren Maturaball. Unter dem Motto "Mission Imbafeple" wurde ausgelassen gefeiert.

BG/BRG/MG Dreihackengasse: Maturaball in der Steinhalle Lannach

Samstagabend wurde auch in der Steinhalle Lannach aufgetanzt. Das BG/BRG/MG Dreihackengasse lud zum Maturaball, der unter dem Motto "9 Magic Moments - Ein musikalisches Märchen geht zu Ende" stand.

BG/BRG Seebacher: Maturaball im Grazer Congress

Am Freitag lautete das Motto im Grazer Congress: "Schoolhouse Rock – Acht Jahre abgesessen". Eine Fotoserie zu Ball des BG/BRG Seebacher finden Sie untenstehend.

Borg Radkersburg: Maturaball im Schulzentrum Bad Radkersburg

Im Schulzentrum in Bad Radkersburg feierten, ebenfalls schon am Freitag, die Schülerinnen und Schüler aus dem Borg Radkersburg. Ihr Motto: "Back to the 50's – A Night of Rock 'n' Roll".

BG/BRG Kepler: Sonntäglicher Maturaball in der Seifenfabrik

Damit hatte es sich an diesem Wochenende aber noch nicht ausgetanzt. Am Sonntag feierten die jungen Leute des BG/BRG Kepler einen rauschenden "Balltag". Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt - und trotzdem eine ausgelassene Party.