Zünftige Stimmung garantiert: Der Megaball lockt Massen an © Jürgen Fuchs

Das wird heute eine volle Gaudi: Am Wochenende gingen die letzten Tickets für den 71. Steirischen Bauernbundball über den (mittlerweile digitalen) Ladentisch, 16.000 Menschen werden sich also wieder am riesigen Ballareal in Messe- und Stadthalle tummeln. Bauernbunddirektor Franz Tonner fühlt „mit denen, die keine Karte mehr ergattern konnten“. Sein Tipp: „Nächstes Jahr rechtzeitig reservieren.“