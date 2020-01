Alles ist bereit für die glanzvollste Nacht des Jahres in der Steiermark. Alles "Glück" heißt es heute bei der 22. Ausgabe der Grazer Opernredoute, wenn sich Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft amüsieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

96 Jungdamen- und -herren eröffnen die heutige Ballnacht © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Heute ist es soweit: 2500 Besucher werden auf der 22. Opernredoute erwartet, wenn sich die Oper in ihr schönstes Kleid wirft und der schillernste Ball in der steirischen Landeshauptstadt stattfindet. "Alles Glück! Alles Walzer!“, dieses Motto haben Intendantin Nora Schmid und Organisator Bernd Pürcher für den Höhepunkt der diesjährigen Ballsaison ausgerufen. Für Intendantin Nora Schmid ist dies die 5. Opernredoute. Noch aufgeregt? Vor der Eröffnung noch ein wenig. Man sei mittlerweile "eingespielt - nicht aber routiniert", betont sie. Die Kleine Zeitung geleitet Sie auch heuer durch die rauschende Ballnacht. Verfolgen Sie die 22. Grazer Opernredoute ganz bequem von der Couch aus – oder von unterwegs per Smartphone und Tablet - und zwar hier.