© Jürgen Fuchs

Auch die "Feinschliff"-Phase der Vorbereitungen zur 22. Opernredoute heute Samstag in Graz ist so gut wie abgeschlossen. Das Parkett im "großen Saal" - Bühne und Parkett - ist rechtzeitig für die Generalproben verlegt, die Einrichtung und Ausschmückung ist "peu a peu" erfolgt. Begonnen wurde schon am Mittwoch nach der Vorstellung "Guys and Dolls".