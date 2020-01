Kleine Zeitung +

Weinverkostung Das sind die offiziellen Bauernbundball-Weine 2020

Am Bauernbundball, am 21. Februar im Messecongress Graz, werden auch heuer wieder zwei offizielle Ball-Weine ausgeschenkt. Bei einer Blindverkostung wurden am Donnerstagnachmittag in Graz zwei Sieger ermittelt. Wir verlosen außerdem Tickets für den Ball!